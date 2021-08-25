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Смена власти в Афганистане
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Два самолета МО России доставили в Киргизию граждан страны, эвакуированных из Афганистана

Эвакуация людей проводится по поручению президента России Владимира Путина

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Два самолета Минобороны России доставил на аэродром Кант в Киргизии жителей этой страны, эвакуированных из Афганистана. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны России.

"Два самолета военно-транспортной авиации Минобороны России совершили посадку на аэродроме города Кант Киргизской Республики, куда доставили граждан республики, эвакуированных из Исламской Республики Афганистан", - сказали в ведомстве.

Ранее четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с гражданами России, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины на борту взлетели с аэродрома Кабул.

Эвакуация людей проводится Минобороны по поручению президента Владимира Путина. Планируется вывезти из Афганистана более 500 граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.

Теги
АфганистанКиргизияРоссияСмена власти в Афганистане
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