Движение транспорта открыли по левобережной развязке Президентского моста в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Транспорт в среду начал движение по левобережной развязке Президентского моста в Ульяновске, передает корреспондент ТАСС. В церемонии принял участие заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

"Это огромная победа для ульяновцев и жителей Заволжья. <...> Буквально до приезда сюда мы открыли памятник мостостроителям. У нас не так часто говорят строителям спасибо, а этот памятник - благодарность всем мостостроителям", - сказал Хуснуллин.

По информации Минтранса региона, строительство объекта велось за счет выделенных из федерального бюджета средств межбюджетного трансферта по госпрограмме РФ "Развитие транспортной системы". Он особо значим для транспортной инфраструктуры города. Развязка обеспечит съезд с Президентского моста в район Верхней Террасы - на пересечение улиц Врача Михайлова и Оренбургской. Это позволит окончательно включить Президентский мост в транспортную инфраструктуру города, отделить транзитные потоки от городского транспорта, а также существенно разгрузит Димитровградское шоссе, которое объединяет транспортные потоки с двух мостов через реку Волгу - Императорского и Президентского.

В составе транспортной развязки автомобильная дорога от моста до кольцевой развязки на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской общей протяженностью 2 617 м., два путепровода из металлоконструкций длиной 2 на 222 м., монолитный железобетонный путепровод длиной 41 м. Кроме того, были перенесены подземные коммуникации, обустроены велосипедные и пешеходные дорожки.

До конца года также будет возведен надземный пешеходный переход через Димитровградское шоссе в районе дома № 2 по улице Гусева. Это позволит убрать светофор на участке с интенсивным движением федеральной автомобильной дороги, которая предусматривает шесть полос движения в обе стороны. Участок трассы являлся аварийно-опасным, с появлением надземного перехода существенно ускорится проезд автотранспорта, а также это позволит обеспечить безопасность пешеходов.

Президентский мост через реку Волгу в Ульяновске начали строить еще в 1986 году, в 1990-е годы строительство было заморожено, объект был одним из крупнейших долгостроев в стране. Первый пусковой комплекс моста был введен в эксплуатацию только в 2009 году при поддержке на тот момент президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. В связи с этим мост получил название "Президентский". Общая длина нового моста, одного из крупнейших в Европе, составляет около 6 км, из них 2 км - над водой, протяженность с подходами - 13 км.