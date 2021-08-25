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Число зарегистрированных безработных в Тюменской области снизилось в три раза

В области зарегистрировано в качестве безработных около шести тыс. человек

ТЮМЕНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Количество зарегистрированных безработных в Тюменской области уменьшилось в три раза с начала 2021 года. Об этом сообщил глава департамента Александр Сидоров в рамках встречи с заместителем министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Леной Каримовой.

"В Тюменской области зарегистрировано в качестве безработных около шести тыс. человек. Это в три раза меньше, чем в начале 2021 года, когда было более 20 тыс.", - сказал он.

Для стабилизации ситуации в регионе были приняты дополнительные меры по содействию занятости - организация рабочих мест временного характера и общественных работ.

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