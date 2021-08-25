Испанец оставил в ресторане более €4 тыс. чаевых

МАДРИД, 25 августа. /ТАСС/. Предприниматель Рауль Кастаньеда оставил более €4 тыс. на чай официантам одного из ресторанов в курортном городе Марбелья на юге Испании. Об этом в среду сообщила радиостанция Cadena SER.

По словам Кастаньеды, он оставил солидную сумму в заведении из-за публикации в соцсетях одного из посетителей. Этот пользователь выразил недовольство тем, что официанты ресторана попросили у него чаевые, хотя он заплатил за ужин €4 098, включая €372 в качестве вознаграждения за обслуживание.

Кастаньеда, узнав о жалобе, заказал в этом же ресторане столик и пришел туда 22 августа в компании шести человек. После ужина бизнесмен попросил включить в счет чаевые на сумму €4 098. Стол в итоге обошелся предпринимателю в €8 179. "Сумму счета за ужин, которой ты хвастался, я оставил на чай официантам, из-за которых ты взбесился. Кстати, обслуживание очень хорошее", - написал Кастаньеда в Instagram. Он, как пояснила радиостанция, хотел вознаградить каждого из 15 официантов заведения.