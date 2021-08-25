Памятник Георгию Данелии открыли на могиле режиссера на Новодевичьем кладбище

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Памятник Народному артисту СССР Георгию Данелии в образе героя его трагикомедии "Не горюй!" установили на могиле режиссера на Новодевичьем кладбище, в официальной церемонии открытия монумента приняла участие министр культуры РФ Ольга Любимова. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минкультуры РФ.

"Сегодняшнее мероприятие - повод для светлой грусти, также, как и картины Георгия Николаевича, которые кто-то считает комедиями, а для кого-то это произведения, полные драматизма. Эти фильмы всегда оставляют ощущение светлой грусти в конце, и сегодня это ощущение повторяется, как послевкусие от того, что Георгий Николаевич делал", - сказала Любимова.

Она отметила, что картины режиссера сохранятся в памяти многих поколений. Памятник создал народный художник России Георгий Франгулян. Он изобразил Данелию в образе героя Серго Закариадзе из фильма "Не горюй!". "В последних кадрах персонаж Серго Закариадзе уходит в темную комнату. Это гениальное завершение гениального фильма, и на памятнике изображен именно этот момент. Георгий Николаевич уходит от нас во тьму или в свет, его путь лежит по спирали, это полет в вечность", - пояснил автор.

Церемонию также посетили родственники, друзья и коллеги режиссера, в том числе актер Леонид Ярмольник, актриса Дарья Мороз, режиссер и сценарист Александр Адабашьян, фотограф Юрий Рост и другие.

Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил высшие режиссерские курсы при "Мосфильме", после чего начал работать на студии режиссером-постановщиком. Известность ему принесла лирическая комедия "Я шагаю по Москве" (1963). Среди других работ - "Афоня" (1975), "Мимино" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Кин-дза-дза!" (1986), "Настя" (1993). Режиссера не стало 4 апреля 2019 года, он похоронен на Новодевичьем кладбище.