ВОЗ: китайские ученые могут самостоятельно продолжить изучение происхождения коронавируса

ЖЕНЕВА, 25 августа. /ТАСС/. Китайские ученые могут самостоятельно провести дополнительные исследования по изучению происхождения коронавируса. Уверенность в этом выразил в среду на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он напомнил, что в начале этого года из Китая вернулась международная миссия, которая подготовила свой доклад. В документе, в частности, обозначены дальнейшие исследования, которые необходимо провести в рамках изучения происхождения коронавируса.

"Эти исследования проводятся, китайские коллеги могут самостоятельно провести их, - отметил Райан. - Данные исследования требуют более узкой специализации, они проводятся, и мы с нетерпением ожидаем результатов".

В марте был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалисты не смогли прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу миссии, наиболее вероятным они считают сценарий, при котором произошла передача коронавируса между животными, а затем человеку, наименее вероятным - возникновение вируса в лабораторных условиях.