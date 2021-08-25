Кабмин утвердил правила принятия решения о нежелательности пребывания иностранцев в России

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правительство утвердило правила принятия решения о нежелательности пребывания на территории России иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, когда такое решение принято в связи созданием реальной угрозы здоровью населения. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Настоящие правила устанавливают порядок принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ, а также приостановления, возобновления действия и отмены такого решения в отношении лиц без гражданства в РФ, за исключением решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения", - сказано в документе.

Согласно постановлению, решение о нежелательности пребывания в России мигрантов могут принимать МВД, ФСБ, Минобороны, СВР, МИД, ФСИН и Росфинмониторинг в срок не более одного месяца со дня непосредственного выявления и фиксации основания для его принятия. "В случае выдачи лицу без гражданства, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания, временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ данное решение <...> подлежит отмене в течение пяти дней со дня поступления уведомления из территориального органа МВД России о выдаче лицу временного удостоверения", - отмечается в правилах.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства уведомляется о принятом в отношении него решении о нежелательности пребывания в России в срок не более трех рабочих дней со дня его принятия. Оно вручается ему под роспись, а в случае невозможности вручения лично направляется по месту пребывания или фактического нахождения почтой. При уклонении иностранного гражданина или лица без гражданства от получения указанного уведомления и ознакомления с ним под роспись составляется акт об отказе в его получении и ознакомлении с ним. Во всех случаях после принятия решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства о принятых решениях или их отмене уведомляется ФСБ и соответствующий орган МВД России.

Данные правила вступили в силу с 24 августа.