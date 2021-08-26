СМИ: США бустерные дозы вакцин от ковида будут вводить через шесть, а не восемь месяцев

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрит применение бустерных доз вакцины от коронавируса через полгода, а не восемь месяцев после первичной вакцинации. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что дополнительные дозы планируется применять через восемь месяцев после прохождения полной вакцинации. Однако, согласно сведениям, содержащимся в заявках производителей на одобрение властями бустерных доз, вводить их планируется уже спустя шесть месяцев после полной вакцинации. Как указывает WSJ, соответствующее разрешение FDA планирует выдать в середине сентября всем трем компаниям, производящим вакцины от коронавируса в США.

Министерство здравоохранения и социальных служб США ранее сообщило, что в стране с 20 сентября начнут широко применять третьи дозы вакцины от коронавируса. Специалисты ведомства пришли к выводу, что "бустерные дозы потребуются для максимального укрепления обеспечиваемой вакцинами защиты и увеличения продолжительности их действия".

В минувший понедельник FDA окончательно одобрило к применению вакцину от коронавируса, разработанную американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech. Препарат Pfizer - первая вакцина от COVID-19, получившая окончательное одобрение управления. В декабре прошлого года вакцина Pfizer была сертифицирована регулятором по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах. Аналогичное одобрение позднее получили вакцины компаний Moderna и Johnson & Johnson.