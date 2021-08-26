Разрушенные паводком на горных реках мосты в Хабаровском крае восстановят до холодов

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Местные власти до наступления холодов восстановят мосты, разрушенные сильным паводком на горных реках Верхнебуреинского района в Хабаровском крае. Об этом сообщил глава района Алексей Маслов в своем Instagram.

Паводки на Бурее, Нимане, Ургале и Умальте начались после сильных дождей в середине июля. В реках резко выросли уровни воды. Были подтоплены 89 жилых домов в поселениях Ургал и Усть-Ургал, повреждено 23 км дорог и 11 мостов в районе, из них 18 км и два моста на региональных трассах, 5 км и девять мостов на автодорогах местного значения. Их восстановление оценивалось в 243 млн рублей.

"Окончательный детальный осмотр 11 деформированных мостов. <…> Заключаем договора на проведение ремонтных работ. Стихия разрушила практически 50% дорожной инфраструктуры. До холодов все устраним", - написал Маслов.

По его словам, во время обследования дорог и мостов была сделана интересная находка. "Мы нашли колесо от телеги, датируемое началом XIX века, случайно принесенное большой водой по реке Умальта. Пока сказать точно, откуда оно и сколько ему лет невозможно, но на нем есть клеймо! <…> Экспонат очень хорошо сохранился и доставлен в Чегдомын", - написал Маслов. Обнаруженным колесом уже заинтересовался один из музеев.

Во время паводка была нарушена работа паромной переправы через реку Бурея, связывающая поселки Софийск, где проживает около 1,2 тыс. человек вместе с вахтовыми рабочими, и Шахтинск с районным центром - поселком Чегдомын. В настоящее время переправа функционирует.

В регионе работают и с пострадавшими от паводка людьми. Правительство Хабаровского края ранее сообщало о завершении выплат людям. На эти цели было направлено более 25 млн рублей. 257 человек получили компенсации за потерю имущества, 123 человека - в связи с повреждением жилья, девять - в связи с потерей урожая, 83 человека получили помощь по линии соцзащиты как льготные категории граждан.