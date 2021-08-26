Республика Алтай на 40% увеличила расходы на подготовку ЖКХ к зиме в 2021 году

ТАСС, 26 августа. /ТАСС/. Расходы на подготовку жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай к отопительному сезону выросли в 2021 году на 40% - до 114 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Все предзимние подготовительные работы планируется завершить в срок до 15 сентября 2021 года. На эти цели в 2021 году выделено из республиканского бюджета 54,7 млн рублей, из местных бюджетов более 2 млн рублей и собственные средства предприятий составили 57,3 млн рублей. В прошлом году на эти цели было направлено почти 79 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

На эти средства в регионе предстоит подготовить к зиме 435 многоквартирных домов. Эта работа завершена уже почти на 80%. Также предстоит отремонтировать 138 котельных, более 160 км теплосетей, почти 660 км водопроводных сетей и более 65 км электросетей.

"Предусмотрены работы по замене котлов, установке резервных мощностей, на сетях будут заменены ветхие участки. Также будут отремонтированы скважины. Предстоит создать нормативный запас угля на уровне 6,19 тыс. тонн и более 300 тонн мазута", - подчеркнули в пресс-службе.

На основании готовности муниципальных образований к отопительному сезону им будут выданы паспорта готовности. Все 11 муниципальных образований региона намерены получить их не позднее 15 ноября 2021 года.