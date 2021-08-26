Дети из пострадавших от пожаров районов Якутии вылетели в детский центр "Артек"

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Более 50 детей из пострадавших от пожаров районов Якутии направили в Международный детский центр "Артек". Об этом сообщили в четверг ТАСС в оперативном штабе по организации летнего отдыха и оздоровления детей Минобрнауки Якутии.
Из-за сложившейся в Якутии чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, детей из восьми муниципальных образований, в том числе эвакуированных из села Бясь-Кюель Горного улуса, отправят на отдых и оздоровление в федеральные детские центры. 20 августа во всероссийский детский центр "Океан" в Приморском крае прибыли 70 детей из пострадавших от пожаров районов Якутии.
"Всего в детский центр "Артек" направлено 56 детей. Из них 35 детей из села Бясь-Кюель Горного района вылетели туда в среду. Сегодня вылетел 21 ребенок из шести районов, в том числе пять из них - из Горного района", - сообщили в штабе.
7 августа в селе, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся на хозяйственные постройки через минерализованную полосу, проводилась эвакуация. Пострадавших нет. Огнем уничтожено шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов. Часть жителей изъявила желание получить денежную компенсацию, таким образом решено построить 34 дома. Ранее глава Якутии Айсен Николаев попросил президента РФ Владимира Путина помочь отправить детей из села Бясь-Кюель в лагеря.