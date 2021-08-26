Дети из пострадавших от пожаров районов Якутии вылетели в детский центр "Артек"

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Более 50 детей из пострадавших от пожаров районов Якутии направили в Международный детский центр "Артек". Об этом сообщили в четверг ТАСС в оперативном штабе по организации летнего отдыха и оздоровления детей Минобрнауки Якутии.

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Из-за сложившейся в Якутии чрезвычайной ситуации, связанной с лесными пожарами, детей из восьми муниципальных образований, в том числе эвакуированных из села Бясь-Кюель Горного улуса, отправят на отдых и оздоровление в федеральные детские центры. 20 августа во всероссийский детский центр "Океан" в Приморском крае прибыли 70 детей из пострадавших от пожаров районов Якутии.

"Всего в детский центр "Артек" направлено 56 детей. Из них 35 детей из села Бясь-Кюель Горного района вылетели туда в среду. Сегодня вылетел 21 ребенок из шести районов, в том числе пять из них - из Горного района", - сообщили в штабе.