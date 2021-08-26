В Москве благоустроят территории 39 поликлиник, в которых идет капремонт

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству территории пройдут возле 39 столичных поликлиник, в которых в этом году начался капитальный ремонт. Завершить благоустройство планируется в 2022 году, сообщил ТАСС в четверг заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Новый облик получат не только сами здания, ремонтируемые в рамках нового московского стандарта поликлиник, но и прилегающие территории, они будут благоустроены в единой стилистике. В рамках запланированных работ пешеходные и транспортные потоки будут разделены, установлены скамейки для отдыха, там, где позволит площадь, обустроят детские площадки", - сказал Бирюков.

По его словам, после завершения ремонтных работ для горожан откроются полностью обновленные по новому московскому стандарту поликлиники. "Все воздушные кабельные линии уберут под землю, что позволит улучшить визуальный облик пространства, обустроят новые водосточные сети. Для безопасного пребывания в вечернее время на территории 39 поликлиник установят в общей сложности более 600 фонарей с энергоэффективными лампами", - добавил заммэра.

Бирюков пояснил, что сейчас эти территории не соответствуют стандарту, в частности, пешеходные маршруты совмещены с дорожными проездами, нет обозначения пешеходных переходов, необходимого освещения и навигации. В рамках благоустройства пространства возле поликлиник адаптируют под нужды маломобильных граждан, обустроят парковки и, где возможно, более 40 навесов в виде пергол для велосипедов и колясок, установят понятную навигацию.

Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что территории медучреждений дополнительно озеленят, все растения будут гипоаллергенные. Всего возле поликлиник планируется высадить порядка 500 деревьев, 6,5 тыс. кустарников, обустроят свыше 90 тыс. кв. м газона и около 10 тыс. кв. м цветников.