Ученый: пункт захоронения радиоактивных отходов в Ростовской области не навредит экологии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 августа. /ТАСС/. Пункт захоронения низкорадиоактивных отходов, который планируется построить в Ростовской области возле Ростовской АЭС, при соблюдении все правил и норм будет безопасен для населения и окружающей среды. Об этом рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник НИИ физики Южного федерального университета Елена Бураева.

Ранее стало известно, что концерн "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом") планирует строительство на территории Ростовской области пункта захоронения низкорадиоактивных отходов емкостью 11 тыс. куб. м.

По словам Бураевой, в подобных объектах хранятся твердые отходы, содержащие радиоактивные элементы, или загрязненные радиоактивными элементами. "Это, как правило, детали приборов, датчики, инструменты, материалы, средства защиты и т. д. В медицинских учреждениях такими отходами являются шприцы, ампулы, в которых находились радиоактивные фармпрепараты. Подобные низкорадиоактивные отходы нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором", - сказала она. Эксперт добавила, что при этом следует различать ядерные отходы, которыми является отработанное ядерное топливо, и радиоактивные отходы.

Эксперт пояснила, что "подобные отходы (халаты, ветошь, детали приборов), помещенные в специализированные контейнеры, никак не могут проникнуть в почву, а из почвы в грунтовые воды".

Бураева отметила, что в Ростовской области уже существует такой пункт в селе Большие Салы. "Мы вместе с жителями отбирали пробы почвы, проводили замеры радиации. По итогам исследования, радиационный фон в районе размещения пункта захоронения составлял в среднем 0,10-0,13 мкЗв/ч. Этот фон характерен для Ростовской области и соответствует нормам радиационной безопасности", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что пункт захоронения очень низкоактивных отходов в районе Волгодонска, который планирует создать "Росэнергоатом", будет рассчитан на 50 лет. Его строительство будет вестись в два этапа, один из которых будет реализован в 2026 году, а другой - в 2028.