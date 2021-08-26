Видные политики, ученые и деятели культуры выступят на марафоне "Новое знание" в сентябре

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Выдающиеся государственные деятели, ученые, звезды мировой культуры и спорта выступят на II федеральном просветительском марафоне "Новое знание", который пройдет с 1 по 3 сентября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба общества "Знание".

"В роли лекторов и наставников - свыше 150 выдающихся российских и зарубежных ученых, государственных и общественных деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, изобретатели, публицисты и успешные предприниматели", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что свое участие в мероприятии уже подтвердили министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главный врач городской клинической больницы 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова, помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, директор Первого канала Константин Эрнст, народный артист России Владимир Машков, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, хоккеист Александр Овечкин, рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) и другие. "Ожидается участие и зарубежных звезд науки, культуры и искусства, чьи имена пока держатся в секрете", - добавили в пресс-службе.

По словам организаторов марафона, зрители смогут увидеть выступления спикеров на сайте https://marathon.znanierussia.ru, а также в группе российского общества "Знание" во "ВКонтакте". "Наш марафон знаний - это уникальный просветительский интенсив, которому нет аналогов не только в России, но и во всем мире. Благодаря знаниям из первых уст от самых известных и признанных умов современности, молодые люди получат стимул для саморазвития и карьерной мотивации", - подчеркнул генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. Он добавил, что "Новое знание" - это лучшая площадка для развития кругозора, бесценный подарок российским школьникам, студентам и всем гражданам ко Дню знаний.

Как сообщили в пресс-службе общества, основными площадками мероприятия станут студии в шести городах России, откуда будут организованы трансляции марафона для зрителей. Каждый город представит свой тематический трек: Москва - трек "Знание", Санкт-Петербург - "Спорт", Казань - "Цифровой мир и медиа", Нижний Новгород - "История и культура", Владивосток - "Бизнес", Сочи - "Наука и технологии".

В программе марафона запланированы как лекции, интервью и дискуссии из студий, так и видеоэкскурсии из уникальных мест страны. Таким образом, "Новое знание" охватит всю Россию: ожидаются выступления из театров, музеев, спортивных стадионов, образовательных центров, офисов крупнейших российских компаний, уточнили организаторы мероприятия.

Открытые уроки

В рамках марафона тысячи лекторов, просветителей и наставников отправятся в российские школы и выступят перед детьми на открытых уроках. Как сообщается, инициативу под названием "Поделись своим знанием" поддержат представители общественных организаций, государственные деятели, губернаторы и руководители крупнейших российских корпораций. Российские школьники и студенты посетят десятки российских предприятий в формате дней открытых дверей, где они смогут не только расширить свой кругозор, но и познакомиться с потенциальными работодателями.

Также в рамках марафона "Новое знание" с 1 по 4 сентября по всей стране пройдет серия мероприятий "Вперед к знаниям". "Участники сообщества "Большая перемена" в формате коротких видео создадут свой путеводитель по научным открытиям XXI века. В российских регионах представители крупных молодежных организаций проведут серию образовательных мастер-классов, лекций и встреч с известными спикерами "Знания". Волонтеры движения "Мы вместе" в эти дни будут развозить школьные наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей", - рассказали в пресс-службе.

4 сентября общественное движение "Волонтеры-медики" и Российский Красный Крест проведут мероприятия по профилактике заболеваний и профориентации школьников в фельдшерско-акушерских пунктах отдаленных населенных территорий.

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею.

12 мая в Москве состоялся III съезд российского общества "Знание", на котором был утвержден новый руководящий состав организации и определены дальнейшие векторы ее деятельности. Решением съезда председателем наблюдательного совета был избран первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.