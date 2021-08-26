Эксперт: около 9 тыс. детей умерли в мире от COVID-19 за время пандемии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Число детей, умерших от COVID-19 за весь период пандемии в мире, составило около 9 тыс., а в последнее время заболеваемость ковидом среди детей увеличивается, поэтому вопрос вакцинации стоит остро, сообщила в четверг главный внештатный детский специалист по детской профилактической медицине Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.

"До недавнего времени дети почти не болели, и летальность от COVID-19 среди детей крайне низкая. За весь период пандемии на Земле умерло от COVID-19 всего лишь около 9 тыс. детей. То есть это действительно небольшой процент. С увеличением числа вакцинированных взрослых, на это обратили внимание эпидемиологи, передача вируса в обществе с участием молодых людей, а также подростков, в основном, конечно, старших, но и младших, и частично даже детей более младших возрастных групп, несомненно, начала увеличиваться", - сказала она на VI Всероссийской мультимедийной конференции "Время жить".

Она отметила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, процент заболевших детей начал увеличиваться.

"Если до этого примерно все страны рапортовали об 1% среди всех заболевших, это дети маленькие до четырех лет, то постепенно этот процент увеличился до двух. А среди детей более старших возрастных групп это уже стало даже еще более существенным - примерно до 8,7%. Понятно, что в этой ситуации вакцинация взрослых непосредственно повлияла на здоровье детской популяции. И сейчас, конечно, вопрос вакцинации детей, как минимум подростков, стоит достаточно остро. Поэтому вакцинация на протяжении жизни - это абсолютно необходимая реальность", - добавила эксперт.