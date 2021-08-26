В Казани планируют создать экосистему из 12 парков у воды

КАЗАНЬ, 26 августа. /ТАСС/. В столице Татарстан реализуют стратегию развития реки Казанки, включающую 12 прибрежных парков. Об этом в Нижнем Новгороде на всероссийском форуме "Среда для жизни" сообщила помощник президента Республики Татарстан, член Общественной палаты РФ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

"Это 12 парков у воды, это 1000 гектаров ООПТ, которые расширяются. И в целом эта стратегия 3700 гектар территорий охватывает видением будущего развития", - сказала Фишман-Бекмамбетова.

Согласно стратегии, до 2030 года вокруг реки Казанки появятся парки "Манзара", "Сады у Казанки", "Залив Казанки", "Старая Казанка", Фестивальный квартал, парк знаний, спортивный парк, эконабережная на территории "Русско-немецкой Швейцарии", Савиновский парк, парк пяти рек, экопарк "Су аланы". Целью стратегии является создание крупнейшей в России экосистемы 12 прибрежных парков.

Первым реализованным проектом в рамках стратегии стал экстрим-парк "Урам". Он был открыт в 2020 году.

В перспективе, благодаря реализации проекта 50% жителей Казани получат парк у реки в шаговой доступности.

Проект запущен по инициативе президента РТ Рустама Минниханова. Его реализация возложена на рабочую группу под руководством мэра Казани Ильсура Метшина, в которую входят помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики, Исполнительный комитет, специалисты Управления архитектуры и градостроительства Казани и студия Orchestra.