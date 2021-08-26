Организаторы концертов планируют обратиться за помощью к Путину

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Негосударственные организаторы концертов намерены обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти отрасль, которая несет беспрецедентные убытки на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила в четверг глава компании SAV Entertainment, президент Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Надежда Соловьева на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы много раз писали в правительство наши расходы, упущенные доходы, какая сейчас ситуация. Все методы мы испробовали. Единственное, что нам осталось сделать, и мы, я думаю, этим воспользуемся в ближайшее время, - это письмо президенту, потому что полтора года назад он первым нас поддержал", - сказала она.

В свою очередь генеральный директор KASSIR.RU Алла Фомина напомнила, что на встрече Путина с малым и средним предпринимательством было доложено о проблемах отрасли, и последовала помощь от властей. "Был принят ряд мер, которые поддержали нашу индустрию, негосударственный сектор, благодаря чему огромное количество предприятий не обанкротились. Это постановление 422, которое регулировало возвратность денежных средств за билеты по отмененным и перенесенным мероприятиям, это кредиты от государства на выплату зарплаты сотрудникам, которые потом гасило государство, если численность персонала не упала. Значит, мы можем выстраивать диалог с властями, нас могут услышать и принимать решения в поддержку", - отметила она.

По словам Фоминой, выделенные затем из бюджета субсидии в размере 3,8 млрд руб. ушли на поддержку государственного сектора. "Мы сегодня обращаемся с тем, что мы хотим уравнять государственный сектор и негосударственный в правах и возможностях. Мы делаем одно дело - работаем на культуру и общество", - пояснила гендиректор KASSIR.RU.

Глава компании SAV Entertainment назвала ситуацию в отрасли "совершенно отчаянной". "Глобально индустрия умерла. Работают только те, кого субсидирует государство", - заявила Соловьева.

Крупные негосударственные концертные мероприятия не проводятся в Москве с марта 2020 года. С началом пандемии массовые мероприятия были запрещены полностью, затем ограничительные меры регулировались в соответствии с эпидемической ситуацией, заполняемость залов разрешалась в течение последнего года на уровне 25% и 50%. На данный момент разрешено присутствие 50% от общей вместимости зала, но не более 500 человек. Организаторам разрешено не соблюдать эти требования, если они придерживаются формата "ковид-фри" - допускают зрителей по QR-кодам.