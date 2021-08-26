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Путин заявил об особом внимании к трагедии Беслана

Президент обещал дать поручение о финансировании в полном объеме программы социально-экономического развития города

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил об особом внимании к памяти о трагических событиях в Беслане и пообещал дать поручение о финансировании в полном объеме программы социально-экономического развития города.

"Конечно. Это та трагическая история в жизни нашей страны (теракт в Беслане в 2004 году), в новейшей истории, которая требует всегда особого внимания и участия", - сказал Путин в четверг на встрече с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло. На просьбу выделить дополнительное финансирование на реализацию программы социально-экономического развития Беслана президент подчеркнул, что "такое поручение обязательно будет".

Как рассказал Меняйло, на сегодняшний день в программу входит 64 мероприятия, четыре из которых уже реализованы. При этом, добавил врио главы республики, 40 мероприятий не обеспечены финансированием, в том числе - развитие дорожно-транспортной сети Беслана, решение социальных вопросов и реабилитации пострадавших и так далее.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСеверная Осетия
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