Мишустин поручит продлить программу профразвития для архитекторов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручит продлить программу профессионального развития для градостроителей "Архитекторы.рф".

В четверг в ходе поездки в Нижний Новгород глава кабмина пообщался с выпускниками программы "Архитекторы.рф", в рамках которой готовят специалистов в сфере городского развития. Молодые архитекторы попросили премьера о продлении этого проекта, и Мишустин пообещал дать соответствующее поручение правительству. "Абсолютно эту идею поддерживаю. В каких объемах - мы обсудим с вице-премьером Маратом Хуснуллиным", - сказал премьер.

Глава правительства также пообещал решить вопрос об увеличении финансирования проектов-победителей в рамках данной образовательной программы. Он признал, что наблюдается рост стоимости строительных материалов и металлоконструкций, пояснив, что "внешние рынки потянули за собой цены на соответствующие материалы". Мишустин сказал, что даст поручение правительству посмотреть из каких источников можно профинансировать проекты выпускников программы "Архитекторы.рф".

Кроме того, во время встречи с архитекторами глава кабмина попросил их при реализации новых проектов прежде всего учитывать интересы горожан. По словам Мишустина, при осуществлении градостроительных проектов важно получать обратную связь, при этом не всегда "идея облагодетельствовать жителей того или иного города может совпадать с мнением людей".

Также глава правительства осмотрел выставку "Город и вода", организованную в рамках всероссийского форума "Среда для жизни" в Нижнем Новгороде. Ему представили ряд проектов, победивших на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды, в том числе проект благоустройства набережной Ангарска. Мишустин обратил внимание, что "почти 10 млн человек дали обратную связь, рассказав, какая набережная им нравится", и выяснилось, что это не совсем совпадает с мнением чиновников.

Мишустина также заинтересовала инициатива ДОМ.РФ по развитию набережных России, о которой рассказал глава корпорации Виталий Мутко. Премьеру представили проект прибрежного парка "Маяк" в Магадане и концепцию городского развития Кисловодска. Всех причастных к реализации этих проектов премьер еще раз попросил особое внимание уделить обратной связи с населением городов.

О программе "Архитекторы.рф"

Бесплатная образовательная программа профессионального развития "Архитекторы.рф" реализуется ДОМ.РФ в партнерстве с институтом "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина и при поддержке правительства и Минстроя РФ. Цель программы - обеспечить российские города квалифицированными специалистами для формирования комфортной городской среды. Первый набор прошел в 2018 году.

За время проведения программы обучение прошли 202 финалиста из 63 регионов России. Более 50 выпускников первых двух потоков уже работают в органах государственной власти, местного самоуправления, а также в центрах компетенций. Некоторые из были назначены на должности главных архитекторов региона или получили работу в департаментах, отвечающих за качество городской среды.