Мишустин: удачные практики комплексного развития территорий в регионах надо тиражировать

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Качество планирования городской среды в России можно повысить, тиражируя удачные практики комплексного развития территорий в регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в четверг на форуме "Среда для жизни: город и вода".

Глава кабмина напомнил, что ранее был подготовлен стандарт комплексного развития территорий. Этот документ охватывает практически все вопросы, с которыми сталкиваются регионы и муниципалитеты, занимаясь преобразованием городских территорий, предлагает комплексное решение для освоения новых или уже застроенных участков.

"Планы, сформированные на базе этого стандарта, уже использовали для своего развития в Суздале, Кисловодске, Магадане, во Владивостоке, в Дербенте и целом ряде других городов. Такая готовая база комплексных решений - это отличное подспорье для тиражирования удачных практик, что позволит не только реализовать поставленные в нацпроекте цели по увеличению объемов жилищного строительства, но и в целом повысить качество планирования городской среды. В конечном итоге это даст людям больше возможностей выбирать такой образ жизни, которые им подходит", - сказал премьер.

По словам Мишустина, каждый из 1117 городов России обладает "своими особенностями, историей, традициями, местами, которые любят люди, и, конечно, [сталкивается с] теми же самыми трудностями". При этом, чем меньше жителей, тем сложнее найти средства на обновление, благоустройство территории, "а ведь в городах проживает более 75% граждан России, которых необходимо обеспечить всеми современными удобствами", добавил глава кабмина.

"Именно поэтому пять лет назад в рамках национального проекта по жилью был отдельно выделен федеральный проект по формированию комфортной городской среды. Это позволило благоустроить более 88 тысяч новых пространств и общественных территорий. Во многих российских регионах появились комфортные дворы, ухоженные парки, скверы, многофункциональные площади, набережные получили новый облик и стали местом притяжения детей и взрослых", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "особенно подчеркивал, что общественные пространства должны быть современными, отвечать требованиям сегодняшнего дня". В текущем году в федеральном бюджете на программу формирования современной городской среды предусмотрено более 36,5 млрд рублей.

"Практически все эти средства уже законтрактованы, в 82 регионах вовсю идут работы по благоустройству территорий, и мы вскоре сможем убедиться в их эффективности, проверить результаты через индекс качества городской среды", - заявил премьер. Глава правительства подчеркнул, что этот индекс является инструментом, "который позволяет оценить состояние территорий в миллионниках и в малых городах по 36 различным показателям, с учетом требований по комфорту, безопасности, экологичности и целому ряду других характеристик, которые в первую очередь очень важны для местных жителей". При этом повысить статус в индексе, решая лишь один или два самых острых вопроса, не удастся. "Мало просто отремонтировать дорогу, посадить дерево. Результат будет оцениваться по развитию комплексно всей территории, и здесь мелочей нет и не может быть", - пояснил Мишустин.