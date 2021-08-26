ВЦИОМ: около 13% россиян внимательно изучают предвыборные программы партий

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Около 13% опрошенных россиян внимательно изучают программы партий к думским выборам и специально интересуются их содержанием. Об этом говорится в исследовании, которое представил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов в четверг в ходе конференции, посвященной предвыборным программам партий.

"13% россиян в ходе всероссийского опроса заявили о том, что они внимательно изучают программы, специально интересуются их содержанием. Показатель немного нас удивил, мы считаем, что он завышенный, эксперты так считают. Еще 57% заявили о фоновом интересе [к программам партий]. Категорическое отрицание декларировал каждый третий - порядка 30", - сказал он.

По словам Мамонова, "по всем возрастным группам 13% (максимально 15%) заявили, что они фокусированно интересуются программами, фоновый интерес выше среди представителей возрастной группы 35-44". При этом из исследования следует, что 64% респондентов скорее интересно, с какой программой партии идут на выборы, а 35% опрошенных неинтересно, какие требования они выдвигают.

Кроме того, в исследовании был составлен рейтинг тем, которые, по мнению респондентов, должны быть определены в предвыборных программах партий. "На первом месте - социальный блок: здравоохранение (59%), пенсионное обеспечение (53%), образование (45%), минимальный размер оплаты труда (40%), материнство и детство (37%)", - сообщил он. Также в десятку рейтинга вошли темы экологии (23%), ЖКХ (22%), жилищной политики (20%), безработицы (20%), работы правоохранительных органов (18%).

Исследование ВЦИОМ проводилось 25 августа, выборка составила 1200 респондентов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования 19 сентября. Они будут проходить в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.