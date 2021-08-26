Сотни медработников провели митинги в Афинах и Салониках против обязательной вакцинации

АФИНЫ, 26 августа. /ТАСС/. Сотни медработников провели в четверг митинги в Афинах и Салониках в знак протеста против обязательной вакцинации от COVID-19. Как сообщает корреспондент ТАСС, в Афинах они собрались днем у Министерства здравоохранения Греции и требовали от властей отказаться от решения отстранять врачей и другой медицинский персонал от работы, в случае если они не сделают прививку. В Салониках аналогичная акция прошла на площади у Белой башни - туристического символа города.

Согласно решению правительства, с 1 сентября будут отстраняться от работы без сохранения зарплаты те работники медицинских учреждений, кто не был вакцинирован или не имеет справки о перенесенном заболевании коронавирусом. Обязательная вакцинация также распространяется на частных врачей и фармацевтов с наложением штрафов тем, кто не сделает прививку. Участники митинга в Афинах заявляли, что они не против вакцинации, но она не должна быть принудительной. Они держали в руках транспаранты "Прививка - это наш личный выбор", "Обязательная прививка - это терроризм и диктатура".

Председатель Всегреческой ассоциации работников государственных больниц (POEDHN) Михалис Яннакос заявил, что правительство задумало заменить новыми работниками вакантные места тех врачей, которые не сделают прививки и будут отстранены от работы. По его словам, есть также опасения, что те врачи и другой медперсонал, которые останутся на своих местах, будут работать с повышенной нагрузкой в три смены. Яннакос сообщил о намерении ассоциации в судебном порядке поддерживать невакцинированных медицинских работников.

"Их число минимально, они находятся на передовой борьбы с коронавирусом вот уже 18 месяцев, они лечили пациентов, а теперь их выбрасывают на улицу, - сказал он. - Мы не виноваты в том, что правительство не убедило население пройти вакцинацию. Вирус передается и вакцинированными людьми".

Представители POEDHN, выступавшие на митинге, сообщили, что они направили в Госсовет (Верховный административный суд Греции) требования об отмене или приостановке действия закона об обязательной вакцинации. В документе отмечается, что введение обязательной вакцинации, да еще фактически при угрозе санкций против сотрудников, прямо противоречит конституционным положениям, которые защищают основное право на человеческое достоинство, свободное развитие личности и право на работу.

В свою очередь министр здравоохранения Василис Кикилиас подчеркнул в четверг в эфире телеканала Skai, что "Национальный комитет по вакцинации пришел к четкому выводу об обязанности вакцинировать медицинских работников". "Это вопрос морального порядка. Я вижу, что подавляющее большинство коллег из государственного и частного секторов были вакцинированы и будут продолжать вакцинироваться", - сказал министр. По его мнению, на объявленные правительством меры "реагируют не медицинские работники, а некоторые профсоюзные деятели". "Привиты более 94-95% врачей. Что касается медсестер, то десятки тысяч их уже сделали прививки и продолжают вакцинироваться", - подчеркнул Кикилиас.

По его словам, научные данные свидетельствуют о том, что риск снижается в 20 раз для тех людей, кто был вакцинирован в возрасте 60 лет и старше. "Девять из десяти человек, поступивших в отделения интенсивной терапии, не были вакцинированы. В настоящее время от коронавируса в больницах лечатся четверо новорожденных и 10 детей, а одного из них потребовалось подключить к аппаратуре искусственной вентиляции легких", - сообщил министр.

Рост числа случаев заражения

В Греции число случаев заражения коронавирусом подскочило с 400-800 за сутки в начале июля до более чем 3 000 за сутки в середине июля и остается на таком же высоком уровне в августе. Специалисты объясняют это распространением дельта-штамма коронавируса и тем, что население стало хуже выполнять предписания властей. 24 августа был поставлен новый антирекорд - 4 608 случаев заражения за сутки.

По данным на 25 августа, в стране было выявлено 3 273 случая инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 570 077. Всего жертвами COVID-19 в Греции стали 13 509 человек. В стране остается обязательным ношение масок в любых закрытых помещениях, а также в открытых местах, где собирается большое число людей.

При этом в Греции с 11-миллионным населением сделаны уже более 11 млн 247 тыс. прививок. Свыше 5 млн 951 тыс. человек получили по меньшей мере одну дозу, а более 5 млн 668 тыс. человек полностью вакцинированы. Власти заявляют, что для достижения коллективного иммунитета нужно сделать еще 1 млн прививок.