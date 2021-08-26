Глава "Европейской медиагруппы" предложил контролировать блогеров наравне с другими СМИ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Генеральный директор "Европейской медиагруппы" Роман Емельянов предлагает контролировать деятельность блогеров с точки зрения их коммерческой деятельности, а не в зависимости от числа подписчиков и просмотров, чтобы они работали по единым для СМИ правилам. Об этом он заявил на "Российской креативной неделе".

"Уже много лет я пробиваю инициативу, что контролировать эту историю (деятельность блогеров) надо не с точки зрения количественного показателя (количества просмотров и подписчиков), а с точки зрения признаков коммерческой деятельности. Речь должна идти о добросовестной коммерческой конкуренции, <…> как только ты начинаешь вести коммерческую деятельность, размещать рекламу, изволь действовать по единым правилам", - сказал Емельянов на сессии, модератором которой выступил генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

Он напомнил, что ранее Роскомнадзор "пытался привести блогеров к статусу СМИ", однако "контролировать такое количество новых СМИ было невозможно". При этом, отметил Емельянов, для разных видов СМИ в России в настоящее время действуют разные правила и ограничения.

"Кому-то можно рекламировать букмекеров, кому-то нельзя рекламировать букмекеров, кому-то можно рекламировать пиво, кому-то нет <…> Либо всем можно, либо всем нельзя", - пояснил Емельянов. По его словам, ограничения, действующие в настоящее время для радио, сдерживают развитие этих СМИ.

"Я считаю, что сегодня средства массовой информации, людям, которые создают креативный контент, нужны единые правила игры, всем абсолютно, для того чтобы мы могли бороться за рекламодателя, чтобы мы могли предлагать ему абсолютно те же самые условия. И тогда начнет все выравниваться", - заключил Емельянов.

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения. За все время проведения RCW на мероприятиях выступят более 700 спикеров, в том числе члены правительства и представители администрации президента РФ, губернаторы, лидеры интернет-индустрии, руководители СМИ и медиахолдингов, известные деятели искусства, ученые. Впервые на фест-форуме будет представлен Реестр креативных индустрий.

В новость внесена правка (18:13 мск) - исправлена формулировка в первом абзаце, верно - не в зависимости от числа подписчиков.