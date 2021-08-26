Омск занял пятое место среди городов с самым загрязненным воздухом в России

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Омск находится на пятой строчке в рейтинге российских городов с самым загрязненным воздухом. Такая ситуация сложилась из-за промышленных предприятий, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в четверг.

"Роспотребнадзор ранжировал города - участники федерального проекта по совокупности показателей. Омск занимает пятую строчку среди городов с самым загрязненным воздухом. Проблема воздуха становится для жителей города одной из самых главных", - говорится в сообщении.

По словам Абрамченко, более 84% вредных выбросов в воздух в Омске обусловлены деятельностью промышленности. "Важна активизация работы с крупными загрязнителями. Более 84% вклада в выбросы в городе - это выбросы промышленности, 14% - объекты теплоснабжения, ТЭЦ. Я получаю большое количество обращений от жителей Омска на проблему [отсутствия] чистого воздуха", - приводятся в сообщении ее слова.

Вице-премьер напомнила, что на мероприятия по улучшению качества воздуха в Омске правительство выделяет 1,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит более 2,5 млрд рублей на улучшение качества воздуха в трех городах: Новокузнецке, Омске и Чите.