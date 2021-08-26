Глава Самарской области сообщил, что регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

В середине августа министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщал, что в регионе фиксируется максимальное суточное количество заболевших за всю пандемию.

"Я считаю, что мы вышли на плато. Но мы точно не будем торопиться снимать ограничения. Я могу сказать, что третья волна в Самарской области началась значительно позже, чем в других регионах, во многом [это] было связано с тем, что мы не отменяли региональные ограничения. Да, мы по некоторым из них действительно ослабили контроль, но мы не отменяли, не расслабляли в этом смысле людей", - сообщил Азаров.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре отмечали, что рост заболеваемости фиксируется в пяти возрастных группах: среди детей до года, 1-6 лет, 7-14 лет, 30-49 лет, 50-64 года. На сегодняшний день в регионе число привитых первым компонентом превысило 1 млн человек, из которых завершили вакцинацию свыше 864 тыс. граждан.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.