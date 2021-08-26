Путин поручил оценить возможность создания в Северной Осетии новых центров реабилитации

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России совместно с властями Северной Осетии рассмотреть возможность создания в республике реабилитационных центров. Об этом говорится в списке поручений, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

"При разработке и реализации в период с 2021 по 2026 годы программы по развитию медицинской реабилитации, финансируемой за счет средств федерального бюджета, рассмотреть возможность формирования на территории республики Северная Осетия - Алания реабилитационных центров пульмонологического и иных профилей," - говорится в списке поручений. Доклад по этому вопросу необходимо сделать до 10 сентября.

Кроме того, президент поручил включить Центр пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон в федеральную адресную инвестиционную программу с 2022 года. Согласно поручению, необходимо предусмотреть строительство нового корпуса, комплексную реконструкцию имеющихся сооружений и оснащение центра современным медицинским оборудованием. "Выделить в 2021 году из федерального бюджета средства на разработку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции данного центра", - отмечается на сайте Кремля.

Ранее в четверг президент провел встречу с врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло.