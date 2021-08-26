Ставрополье выделит около 46 млн рублей на создание онкоцентра в Ессентуках

СТАВРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Центр амбулаторной помощи онкобольным откроется в 2022 году в Ессентуках в рамках нацпроекта "Здравоохранение", на его создание будет выделено около 46 млн рублей из бюджета Ставропольского края - 39 млн на оборудование и 7 млн на подготовку помещений в действующей больнице. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"В Ессентукской клинической больнице планируют создать Центр амбулаторной помощи онкологическим больным, его оборудуют в рамках краевой программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" и планируют запустить уже в следующем году. Под центр переоборудуют часть помещений первого этажа больницы, на эти цели из бюджета края выделено около 7 млн рублей. В рамках нацпроекта будет проведено оборудование центра, на эти цели будет направлено 39 млн рублей средств краевого бюджета", - говорится в сообщении.

Сейчас идет разработка проектно-сметной документации онкоцентра. Часть помещений, которые будут переданы под онкоцентр, в настоящее время пустуют, часть занята административным подразделением. Все помещения требуют капремонта и переоборудования под новую специализацию, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что организация амбулаторного онкологического отделения поможет выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и менее травматично для пациентов.

"Мы планируем оборудовать кабинеты УЗИ и эндоскопии для проведения необходимых диагностических процедур. Пациенты смогут на базе нашего медучреждения получить консультации узких специалистов-онкологов. Также в центре появится 10 коек для дневного стационара", - сообщил первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов, его слова приводит пресс-служба.

Центры амбулаторной помощи онкобольным уже открылись в трех городах Ставропольского края - Кисловодске, Буденновске и Ставрополе, до конца года планируется открыть такой центр в Невинномысске. На реализацию краевого проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение" в 2021 году будет направлено в общей сложности 442,2 млн рублей.