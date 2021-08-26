Выплаты пострадавшим от подтоплений на Кубани в августе превысят 154 млн рублей

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Выплаты пострадавшим при августовских подтоплениях жителям Краснодарского края, по предварительным данным, превысят 154 млн рублей. Часть из них уже начали получать выплаты, оценка ущерба продолжается, сообщил в четверг на пресс-конференции первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

"За этот год в у нас было три чрезвычайные ситуации. В Павловском районе в июне [убытки] составили 59,5 млн рублей, июльский паводок - 445,5 млн рублей, текущая ситуация - порядка 154 млн рублей", - сказал Алексеенко.

Он добавил, что выплаты пострадавшим при августовских подтоплениях в крае уже начались, по состоянию на 25 августа по 10 тыс. рублей получили 3 479 граждан, по 50 тыс. рублей - 1 657 человек, по 100 тыс. рублей - 168 жителей края. По его словам, ликвидация последствий находится в завершающей стадии, остаются подтопленными 125 придомовых территорий, до конца недели воду из них планируется откачать.

Циклон, накрывший с 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной сильных подтоплений. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах был введен режим ЧС, было подтоплено более 2,2 тыс. домовладений, порядка 4 тыс. придомовых территорий, подвальные помещения в 30 многоквартирных домах. Всего в зону действия циклона попали более 13 тыс. человек.