Режим самоизоляции для пожилых людей продлили в Рязанской области до 13 сентября

ТАСС, 26 августа. Власти Рязанской области продлили режим самоизоляции для пожилых людей, а также ограничения на работу заведений общепита в регионе по 13 сентября. Об этом говорится в распоряжении губернатора от 26 августа, опубликованном на сайте газеты "Рязанские ведомости", размещающей официальные документы властей региона.

В соответствии с документом, неработающие граждане старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции по 13 сентября. Такая ограничительная мера также рекомендована работающим пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями.

Также на территории области по 13 сентября приостановлена работа предприятий общественного питания в период с 1:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 38 330 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 953 человека, умерли 919 человек. За сутки выявлено 117 случаев коронавируса.