Власти Удмуртии планируют решить вопрос с обманутыми дольщиками до конца 2022 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии рассчитывают решить проблему обманутых дольщиков до конца 2022 года, сообщил в четверг ТАСС в кулуарах форума "Среда для жизни" председатель правительства региона Ярослав Семенов.

"Мы ставим себе цель, чтобы до конца 2022 года проблема была решена", - сказал Семенов.

Собеседник отметил, что в этом году проблема 35 дольщиков была решена через направление средств Фонда зашиты прав граждан - участников долевого строительства, права еще 125 человек восстановили путем достройки дома на улице Петрова, 49 в Ижевске.

"И еще 11 дольщиков получат свои квартиры, так как объект, который можно достроить, - отсутствует. В итоге на конец этого года у нас останется 150 обманутых дольщиков", - сказал собеседник.

"Среда для жизни" - всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для обмена опытом между представителями власти, горожанами, девелоперами, российскими и международными архитекторами, специалистами в области городской среды. V юбилейный форум прошел 25-26 августа в Нижнем Новгороде, в период празднования 800-летия города. Главная тема этого года - "Город и вода".