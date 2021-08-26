Росприроднадзор проверит четыре предприятия Рязани из-за загрязнения воздуха

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 26 августа. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора проведут проверку на четырех предприятиях Рязани, чтобы выявить источник неприятного запаха в городе. Об этом ТАСС сообщила глава ведомства Светлана Радионова на выездном заседании научно-технического совета Росприроднадзора в четверг.

По данным Министерства природопользования Рязанской области, в период с 14 по 19 августа отмечался устойчивый неприятный запах в воздухе в разных районах Рязани и Рязанского района, что подтверждалось многочисленными сообщениями в социальных сетях и звонками жителей на телефоны МЧС и ЕДДС. 19 августа министерством совместно с управлением Роспотребнадзора по Рязанской области, был установлен предположительный источник неприятного запаха на полях в районе деревни Синец Рязанского района. Анализ проб воздуха в нескольких населенных пунктах Рязанского района выявил, что превышения ПДК уровня сероводорода достигало 3,5 раз, аммиака- 1,7 раза.

"В Рязани мы следили и дежурили. "Надежурили" - выходим на предприятия. Попросили поручение на проверку у прокуратуры. Мы выходим на четыре предприятия. <…> Будем смотреть сводной группой инспекторского совета, и ЦЛАТИ ("Центр лабораторного анализа и технических измерений" ) по ЦФО будет там работать", - сказала она.

Радионова уточнила, что проверку, в частности, проведут на предприятии "Русская кожа". Результаты станут известны спустя полтора-два месяца, добавила глава ведомства.

Тема качества воздуха в Рязани была затронута на прямой линии с главой региона Николаем Любимовым, которая прошла 26 августа. Губернатор рассказал, что в регионе провели большую работу по поиску источников выбросов, при этом поиск ведется до сих пор. Также Любимов предложил уже сейчас внедрять на рязанских предприятиях систему контроля за выбросами.