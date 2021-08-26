Скоростной поезд "Ласточка" будет ежедневно совершать рейсы из Ингушетии в Минводы

МАГАС, 26 августа. /ТАСС/. Скоростной поезд "Ласточка" совершит 7 сентября первый рейс из Назрани (Ингушетия) в Минеральные воды. Далее он будет курсировать ежедневно, отправляясь со станции Назрань рано утром, говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

"Время поезда в пути составит 2,5 часа, тогда как сегодня добраться из Назрани в Минеральные Воды на поезде можно только за 4 часа. В первую поездку из Назрани "Ласточка" отправится 7 сентября в 08:20. С 8 сентября "Ласточки" будут курсировать ежедневно. Отправляясь из Назрани в 04:30, поезд будет прибывать в Минеральные Воды в 07:06", - говорится в сообщении.

В обратном направлении, из Минеральных Вод, "Ласточка" будет отправляться в 21:00 и прибывать в Назрань 23:38. Остановки предусмотрены на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская и Георгиевск.

"Расписание составлено таким образом, чтобы пассажирам было удобно делать пересадку в Минеральных Водах на "Ласточки" сообщением с Краснодаром и Ростовом-на-Дону, а также пригородный поезд до Кисловодска. На новом маршруте будут курсировать пятивагонные "Ласточки" с розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха. Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями", - добавили в пресс-службе.

На текущий момент железнодорожное сообщение по маршруту "Назрань - Минеральные Воды" осуществляется единственным фирменным поездом №145/146 "Ингушетия", однако его график движения неудобен для пассажиров, следующих из Назрани в Минеральные Воды.