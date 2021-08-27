Губернаторы: благоустройство привлекает в регионы туристов и снижает отток жителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 августа. /ТАСС/. Благоустройство новых территорий увеличивает число приезжающих в регион туристов и сокращает отток жителей, считают губернаторы, которые в четверг в Нижнем Новгороде приняли участие в сессиях всероссийского форума "Среда для жизни", прошедшего в дни празднования 800-летия города.

"[То,] что мы делаем благодаря совместной работе с ДОМ.РФ, привело к тому, что последние три года <…> в Новгородскую область впервые за 40 лет больше приезжает, чем уезжает. Пока этот прирост миграционный не перекрывает убыль от естественной смертности, но к нам едет молодежь. <…> Среда меняет будущее региона, это правда", - рассказал глава Новгородской области Андрей Никитин.

По его словам, этот тренд связан в том числе с тем, что Великий Новгород в рейтинге качества городской среды (города с населением до 250 тыс. человек) занимает второе место. "В Новгородскую область сейчас больше людей приезжает, чем уезжает оттуда. Это следствие того, что Новгород в рейтинге министерства строительства в своей группе второй по качеству благоустройства", - добавил Никитин.

В свою очередь глава Калининградской области Антон Алиханов также связал тренд увеличения турпотока в регионе с работами по благоустройству. "С оттоком-притоком у нас всегда было хорошо, мы стараемся усиливать этот вектор. <…> В этом году за первое полугодие [миграционное] сальдо порядка 6,5 тыс. человек, в год мы где-то на 10-15 тыс. человек прибавляем. Это где-то процент от численности населения. В принципе, это хороший показатель того, является ли территория привлекательной, насколько наши усилия эффективны", - рассказал Алиханов.

Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выступая на форуме, отметил, что результаты работы видны, когда благоустройству уделяет внимание глава региона. "Я считаю, это главный рецепт - вовлеченность руководителя региона. Когда я слушал сегодня уважаемых губернаторов и [видел] их вовлеченность, я считаю, что это ключ к успеху", - сказал Мутко.

Объединение водного и зеленого каркасов

По данным руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, в 500-метровых зонах от набережных в городах-миллионниках находится примерно 15% жилищного фонда. Он отметил, что благоустройство прибрежных зон выгодно бизнесу и власти. "Улучшается качество городской среды, бизнес получает возможность нарастить свою клиентскую базу, турпоток, органы власти получают повышение индекса городской среды, а значит, повышение вклада в выполнение национальной цели", - отметил он.

Эксперт добавил, что в дальнейшем необходимо стремиться к объединению водного и зеленого каркасов. "К созданию концепции, при которой город можно прошагать насквозь, не выходя из зеленых зон или пользуясь водным транспортом", - сказал Гольдберг.

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров отметил, что при благоустройстве работы должны быть синхронизированы, как это сделали нижегородские власти в преддверии юбилея. В частности, по его мнению, необходимо объединять работы в рамках национальных проектов и региональных программ.

"[Перед юбилеем] Нижний Новгород смог синхронизировать все национальные проекты - нацпроект "Жилье и городская среда", программу "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода", "Оздоровление Волги". Очень здорово отработал Фонд капитального ремонта, и [те,] кто был в Нижнем Новгороде буквально весной или год назад, [увидят, что] дома и фасады были другие. Это все сделано было с учетом синхронизации", - сказал Егоров.

Слабые места

Как отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, сейчас одной из проблем при формировании водно-зеленого городского каркаса является отсутствие большого количества грамотных специалистов, однако программа архитекторы.рф может решить ее. "Не так много в стране архитекторов, которые могут проектировать водно-зеленые каркасы, спасибо ДОМ.РФ - программа архитекторы.рф есть, вопрос можно решить", - сказал Никитин.

Губернатор также отметил излишнюю, по его мнению, "зарегулированность" отрасли. "Здесь я соглашусь со своим коллегой Антоном Алихановым, есть очень большая зарегулированность в "нормативке", и режимы пользования реками сегодня зарегулированы не с той точки зрения, чтобы это помогало стране, развитию городов", - добавил Никитин.

Глава Калининградской области обратил внимание на проблему расчистки рек. "Сейчас, чтобы войти в реку и прочистить ее, нужно <…> потратить годы на экологические экспертизы, а раньше, даже в советские годы, ходили с земснарядами без сложных согласований и углубляли реки. <…> Мне кажется правильным вернуться к тому регулированию, более простому и логичному, которое было в тот период", - сказал Алиханов.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин отметил, что сейчас у правительства много направлений работы, требующих изменения нормативной базы. "Направлений работы, конечно, очень много, здесь и вопросы комфортной среды, и достройка проблемных домов, конечно, пожелание активизировать те или иные направления. Мы все вовлечены в задачу именно развития строительного комплекса, модернизации жилищно-коммунального хозяйства, всех волнует износ сетей в наших городах, особенно малых. Мы ищем новые механизмы, которые требуют изменения нормативной базы", - сказал Файзуллин.

Инвестиции и бюджетный эффект

По мнению Максима Егорова, сейчас крупные проекты благоустройства можно реализовывать, пользуясь новым инструментом, - инфраструктурным меню. Первый заместитель премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин добавил, что региону удалось привлечь средства на благоустройство прибрежной к озерам территории благодаря всероссийскому конкурсу на создание туристско-рекреационных кластеров.

Экс-мэр Торонто, директор по вопросам международной дипломатии C40 Cities Climate Leadership Group (Канада) Дэвид Миллер считает, что для реализации проектов необходима мобилизация так называемых зеленых инвестиций. "Нам нужно обеспечить правильное финансирование зеленых объектов. Нам нужно развивать технические возможности. <…> Нам нужна поддержка зеленой инфраструктуры, нам нужно смотреть, какие решения наиболее эффективны", - сказал Миллер.

Глава Палехского муниципального района Ивановской области Игорь Старкин рассказал, что благоустройство территорий в небольшом поселке, включая те, что находятся рядом с водными объектами, послужило фактором привлечения инвестиций. "Благоустройство, городская среда стали драйвером экономического эффекта в парке, палешане стали заниматься не только художественными произведениями, но и создали арт-центр, каждый месяц по два фестиваля проводим сейчас. Инвестиции пошли в Палех, почти полмиллиарда рублей пришло, много интересных проектов. <…> Самое главное - бюджет стал наполняться", - сказал Старкин.

О форуме

"Среда для жизни" - всероссийский форум о жилье и городской среде, площадка для обмена опытом между представителями власти, горожанами, девелоперами, российскими и международными архитекторами, специалистами в области городской среды. V юбилейный форум прошел 25-26 августа в Нижнем Новгороде. Главная тема этого года - "Город и вода".