Верховный суд США отменил мораторий на выселение неплатежеспособных лиц

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Верховный суд США в четверг отменил продленный ранее администрацией президента Джо Байдена мораторий на выселение граждан, которые оказались без средств на оплату жилья из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает информационный портал Axios.

Суд постановил, что федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США, которые приняли решение продлить мораторий до 3 октября, не имели полномочий делать этого. По мнению судей, такие права были только у Конгресса США. "Одно дело, если бы Конгресс дал четкое разрешение на это действие, которое было предпринято ЦКПЗ. Но этого не произошло", - приводит портал текст постановления.

Суд таким образом встал на сторону Национальной ассоциации риелторов (НАР), которая ранее требовала приостановить мораторий на выселение, считая его незаконным

Центры по контролю и профилактике заболеваний США приняли решение продлить мораторий до 3 октября в начале августа. Он распространялся на все округи в стране, где наблюдается высокий уровень заражения коронавирусом.

Действие моратория, который был введен ЦКПЗ почти год назад, закончилось 31 июля. В последний день работы Конгресса США, который уходил на летние каникулы, законодатели так и не смогли согласовать позицию и разошлись. В сложившихся обстоятельствах ответственность за введение моратория взял на себя медрегулятор. Однако такой шаг вступал в противоречие с предыдущим решением Верховного суда, который постановил, что "ЦКПЗ потребуется четкое и конкретное разрешение Конгресса <...> на продление моратория после 31 июля".