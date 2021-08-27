Экспедиция WWF России изучит влияние туристов на жизнь китов в Охотском море

ТАСС, 27 августа. Экспедиция Всемирного фонда дикой природы (WWF) России наблюдает за влиянием туризма на редких гренландских китов в бухте Врангеля в Охотском море. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Разобраться, что происходит с охотоморской популяцией гренландских китов, что ей угрожает, что нужно сделать для того, чтобы ее сохранить, - одна из наших первостепенных задач. Эти киты обитают исключительно в российских водах, и мы, россияне, несем всю ответственность за их благополучие. Экспедиция в бухту Врангеля - это только первый шаг. WWF России планирует продолжать работы по изучению и сохранению гренландских китов в Охотском море", - заявил главный координатор проектов по морским охраняемым территориям Борис Cоловьев, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметили в фонде, бухта Врангеля - ключевое местообитание охотоморской популяции гренландских китов. Сюда они приходят каждое лето, но с каждым годом туристическая нагрузка на ранее нетронутый дикий район увеличивается. Задача экспедиции - изучить характер использования китами бухты и ее значимость для китов, а также предложить возможные меры для снижения воздействия человека на них в этом месте.

В настоящее время биологи выполняют несколько задач: ежедневно регистрируют число китов в бухте, пополняют фотокаталог охотоморских китов для изучения внутри- и межсезонного характера использования бухты Врангеля, делают фотограмметрию - снимают каждого кита с заданной высоты, что позже позволит определить его размеры, а значит и другую важную информацию о ките. Одна из задач экспедиции заключается в том, чтобы оценить, как на животных влияют встречи с людьми, в том числе с теми, которые подплывают к ним на лодках или досках.

"Туристов на сапах (надувная доска для плавания - прим. ТАСС) часто больше, чем китов в бухте. Иногда одновременно на воду выходят до 17 сапов. И туроператор, и сами туристы чувствуют нагрузку на бухту. Все согласны, что в следующем году необходимо сократить турпоток", - говорит глава экспедиции Ольга Шпак.

Охотоморская популяция гренландских китов занесена в Красную книгу России, где ей присвоен наивысший приоритет срочности и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) относит ее к категории находящихся под угрозой исчезновения и отмечает возможную тенденцию к снижению ее и без того низкой численности. На сегодняшний день ее численность вряд ли превышает 300-400 особей. По данным ученых, в Шантарском районе собирается около 220 китов, их численность не увеличивается.