В Москве запустили чат-бот для передачи показаний счетчиков воды

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Показания счетчиков в Москве теперь можно передать с помощью чат-бота. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В Москве запустили новый сервис для передачи показаний приборов учета воды. Теперь отправить информацию можно с помощью чат-бота АО "Мосводоканал". Для этого достаточно перейти по ссылке или отсканировать QR-код, размещенный на главной странице сайта АО "Мосводоканал", а затем выбрать удобный мессенджер - WhatsApp или Telegram. Важно, что данные можно будет передать уже за сентябрь 2021 года", - говорится в сообщении.

В сообщении нужно ввести номер лицевого счета и актуальные сведения о расходе воды за месяц. Электронный помощник примет показания автоматически. Сервис доступен юридическим и физическим лицам, заключившим прямые договоры с "Мосводоканалом".

Предприятие продолжит принимать показания счетчиков на своем сайте и по телефону: +7 (499) 263-93-90. В начале года "Мосводоканал" разработал мобильную версию личного кабинета с упрощенной системой регистрации и приема показаний приборов учета. В ней клиенты могут оплатить счета за услуги.

"Показания счетчиков воды принимают с 15-го числа текущего месяца по 3-е число месяца, следующего за отчетным. Если в квартире установлены умные счетчики, снимать показания не нужно, приборы сделают это автоматически", - говорится в сообщении.