Роспотребнадзор выявил нарушения у поставщиков продукции в элитные рестораны в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Специалисты столичного Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения санитарных требований при производстве и хранении пищевой продукции в трех заготовочных цехах в центре Москвы, которые осуществляли доставку продукции в элитные рестораны. Об этом журналистам сообщили в пятницу в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Управлением Роспотребнадзора по Москве совместно с правоохранительными органами в настоящее время проводятся контрольно-надзорные мероприятия в трех предприятиях общественного питания, размещенных в здании по адресу: Большой Козихинский переулок, дом 7 строение 1. Здесь расположены три заготовочных цеха трех юридических лиц, которые осуществляет доставку продукции в элитные рестораны в районе Патриарших прудов. В ходе проведенных проверок были установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - сказал представитель Роспотребнадзора.

Он пояснил, что пищевая продукция на предприятиях производится в антисанитарных условиях, при приготовлении продукции не соблюдается принцип поточности технологических процессов.

"Состояние производственных помещений не отвечает санитарным требованиям, также установлены факты хранения и реализации продукции без маркировки и товарно-сопроводительной документации, подтверждающей ее безопасность. Учитывая, что такая продукция представляет угрозу здоровью и жизни людей, 815 кг готовой продукции и сырья изъято из оборота и забраковано. Установить факт эффективности работы вентиляции не представляется возможным в связи с отсутствием и непредоставлением соответствующей документации. На предприятиях не обеспечено проведение мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции: в помещениях с постоянным нахождением сотрудников не проводится обеззараживание воздуха, отсутствуют дезинфицирующие средства, медицинские книжки на сотрудников и данные об их прививках против новой коронавирусной инфекции", - отметили в ведомстве.

По выявленным нарушениям будут составлены протоколы о временном запрете деятельности по статье 6.6 КоАП РФ. Данная статья предусматривает приостановление деятельности объектов на срок до 90 суток, одно из предприятий опечатано в досудебном порядке 26 августа 2021 года, в отношении других юридических лиц проводятся процессуальные мероприятия. Материалы дела будут направлены в суд.