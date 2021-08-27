Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по хоккею Шадрина

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким двукратного олимпийского чемпиона по хоккею, пятикратного чемпиона мира и трехкратного чемпиона СССР в составе "Спартака" Владимира Шадрина, о смерти которого на 74-м году жизни стало известно в четверг.

"Владимир Шадрин был безгранично предан любимому делу, родному "Спартаку", своим товарищам по сборной. С его именем связаны яркие, незабываемые страницы истории нашей прославленной "ледовой дружины", ее триумфы и достижения. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, болельщиков и многочисленных воспитанников, которых он учил побеждать", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной в пятницу на сайте Кремля.

В составе сборной СССР Шадрин становился олимпийским чемпионом 1972 и 1976 годов, чемпионом мира (1970, 1971, 1973-1975). Большую часть карьеры он провел в "Спартаке" (1965-1979), в составе которого трижды выиграл чемпионат СССР (1967, 1969, 1976).

После завершения карьеры Шадрин был главным тренером красно-белых (1984), старшим тренером СДЮШОР "Спартак", возглавлял юношескую сборную России (1992-1997), являлся вице-президентом "Спартака".