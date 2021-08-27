Дворец спорта с двумя бассейнами открыли в Калуге накануне празднования 650-летия города

КАЛУГА, 27 августа. /ТАСС/. Дворец спорта "Центральный", в комплекс которого вошли ледовая арена, два бассейна, тренировочные залы и общежитие для спортсменов, торжественно открыли в пятницу в Калуге. Мероприятие приурочили к 650-летию областного центра, в нем приняли участие полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, губернатор Калужской области Владислав Шапша и другие.

"Я знаю, как вы все ждали этого события, с каким нетерпением смотрели жители на эту стройку в центре города, как переживали руководители. Я могу представить, сколько радости подарит этот Дворец спорта ребятам. Думаю, будут рады и взрослые, потому что он им тоже даст возможность попробовать себя, укрепить здоровье и, конечно, следить за соревнованиями, которые будут здесь проходить, поболеть за своих. И такие большие дворцы, и поменьше, которые строятся сейчас по всей стране по инициативе "Единой России", приведут к тому, что мы станем нацией более здоровой, более оптимистичной, более дружной", - сказал в ходе церемонии открытия Щеголев.

Новый дворец спорта, как отметил губернатор Шапша, открывает перед регионом большие возможности, поскольку является крупнейшим объектом спортивной инфраструктуры. "Самое главное, чтобы здесь занимались не только те, кто своей профессией выбрал спорт, но и те люди, кто считает здоровый образ жизни правильным. Уверен, что калужане по достоинству оценят этот объект, и он станет излюбленным местом для всех нас", - сказал Шапша, отметив, что сам планирует посещать дворец спорта.

Дворец спорта был построен на месте бывшего стадиона "Центральный". Строительство объекта началось в 2018 году. По данным министерства спорта региона, во дворце имеется ледовая арена с трибунами, два бассейна на 25 и 50 метров, один из которых приспособлен для прыжков в воду, спортивные залы, корпус временного размещения спортсменов с конференц-залом, а также музей спортивной славы.

О юбилее Калуги

Годом основания Калуги считается 1371-й, город впервые упоминается в грамоте литовского князя Ольгерда. Праздничные мероприятия в честь 650-летия Калуги организовали в течение всего 2021 года, основные торжества пройдут 28 августа. В этот день в областном центре состоится спортивный фестиваль "Космический марафон", а также фестивали энергосбережения и экологии, экстремальных видов спорта, национальных диаспор, соревнования по самолетному спорту, шоу дронов и многое другое.