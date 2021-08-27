ПСКОВ, 27 августа. /ТАСС/. Псковская область получит из федерального бюджета 455 млн рублей на ремонт четырех мостов, в том числе на реконструкцию Троицкого моста в историческом центре Пскова, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

На областных дорогах насчитывается более 500 мостов, причем большинство из них находится в изношенном состоянии. В 2019 году псковские власти удвоили объемы ремонта мостов. Однако этого, по оценке представителей комитета по транспорту, недостаточно.

"Псковская область получит 455 млн рублей на начало ремонта четырех мостов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Средства выделены на капитальный ремонт мостов: через реку Шелонь на 66 км автомобильной дороги Дедовичи - Дно - Костыжицы в Дновском районе, капитальный ремонт моста через реку Великую на 9 км автомобильной дороги Пушкинские Горы - Рождество - Велье в Пушкиногорском районе", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы регионального комитета по транспорту, средства выделены из резервного фонда правительства РФ, они пойдут в том числе на реконструкцию Советского (Троицкого) моста через реку Пскову в городе Пскове и на капитальный ремонт моста на объездной дороге через реку Шелонь в Дедовичском районе.

Ранее представители комитета по транспорту Псковской области сообщали ТАСС, что региону нужно порядка 6 млрд рублей, чтобы отремонтировать все мосты, расположенные на территории области, которые в большинстве случаев являются стратегическими объектами для муниципалитетов, так как связывают их с остальной территорией области.