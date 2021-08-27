РЭО может заняться мониторингом экологии и деятельности регоператоров

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минприроды вынесло на обсуждение законопроект о расширении полномочий Российского экологического оператора (РЭО). Об этом сообщает в пятницу пресс-служба компании.

"Минприроды разместило для публичного обсуждения законопроект о функциях и полномочиях публично-правовой компании "Российский экологический оператор". Документ, опубликованный на портале нормативных правовых актов, законодательно наделит РЭО рядом полномочий для более эффективной реализации мусорной реформы, в том числе в части оказания мер поддержки отрасли и мониторинга экологической обстановки", - говорится в сообщении.

Как пояснил глава РЭО Денис Буцаев, после принятия законопроекта значительно сократится время на внесение изменений в нормативные правовые акты, а сами процедуры станут проще. Что касается наделения РЭО полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, то это позволит значительно ускорить процесс доведения средств до инвесторов и регионов, расширить механизмы возможного предоставления средств, а также усилит контроль за расходованием средств при предоставлении поддержки инвесторам.

"После принятия законопроекта РЭО сможет полноценно формировать и управлять комплексной системой обращения с отходами, участвовать в государственной политике по охране окружающей среды и противодействию изменениям климата. Но главное, что все ключевые функции, необходимые для управления отраслью, будут на законодательном уровне сосредоточены в одном месте. Для этого РЭО получит такие полномочия, как разработка профильных государственных и международных программ, национальных и федеральных проектов в области обращения с ТКО, а также реализация всех подобных проектов", - сказал Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

Мониторинг экологии и регоператоров

Кроме того, РЭО наделяется полномочиями оператора информационных систем, которые будут заниматься в том числе экологическим мониторингом. В результате будет создана единая цифровая платформа в экологической отрасли. Такая система позволит обеспечить информационную поддержку не только мониторинга сбросов и выбросов загрязняющих веществ, влияющих на качество окружающей среды, но и выбросов загрязняющих веществ, влияющих на глобальные изменения климата.

"Такие решения позволят сформировать общую ИТ-архитектуру в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами, минимизировать риски дублирования функций в информационных системах экологической отрасли, а следовательно, оптимизировать затраты на создание и содержание информационных систем, а также на создание эффективного механизма информационной поддержки при принятии управленческих решений в отрасли", - уточнили в госкомпании.

Также среди новых предлагаемых полномочий РЭО - мониторинг операторов по обращению с отходами, в том числе регоператоров. Технический заказ, контроль за строительством и реконструкцией объектов из федсхемы, если там задействованы средства РЭО или субсидии из федбюджета, относятся к новым полномочиям.

"Инвестиционная составляющая - одна из важнейших в развитии отрасли по обращению с отходами. Для этого законопроектом предусмотрено создание целевого фонда, который будет предоставлять инвесторам поручительства для инвестпроектов. Он обеспечит привлечение заемных ресурсов в проекты с мультипликатором не менее 2,46 рубля на каждый рубль федеральных средств. Создание и управление фондом также ложится на РЭО", - уточнили в компании.