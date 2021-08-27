Финансирование Президентского фонда культурных инициатив увеличат до 10 млрд рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объем средств, которые выделяются на финансирование Президентского фонда культурных инициатив, будет увеличен в перспективе до 10 млрд рублей. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в пятницу на "Российской креативной неделе" в Москве.

"В этом году уже 3,5 млрд рублей выделено на это (финансирование Президентского фонда культурных инициатив) президентом, на следующий год у нас уже 8 млрд рублей. Там начинается очень быстрый рост на самом деле. Потом 10 млрд рублей", - сказал Кириенко на пленарном заседании "Россия в год креативной экономики", модераторами которого выступили директор Роскультцентра и "Российской креативной недели" Марина Абрамова и генеральный директор информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов.

Он отметил, что в рамках приема заявок с 15 июня по 1 августа фонд получил 12,5 тыс. заявок. "У нас за эти полтора летних месяца количество заявок превысило все, что максимально собирал Фонд президентских грантов за один конкурс. За одну грантовую сессию [Президентский фонд культурных инициатив получил] - 12,5 тыс. заявок [которые претендуют] на общий объем порядка 84 млрд рублей", - добавил Кириенко.

"Невероятно интересные предложения, я не завидую сейчас экспертам, которые работают в Фонде культурных инициатив. У них задача до середины сентября это все перелопатить и выбрать [лучшие проекты]", - добавил Кириенко.

Фест-форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.