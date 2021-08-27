Глава Марий Эл поручил открыть Кокшайский тракт, закрытый из-за пожаров

ТАСС, 27 августа. Движение по Кокшайскому тракту - дороге в Йошкар-Олу - будет открыто с 28 августа, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram глава региона Александр Евстифеев.

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что в связи с лесным пожаром, который начался в республике 19 августа, ограничен проезд по Кокшайскому тракту до нормализации ситуации.

"Открыть Кокшайский тракт с 00:00 часов 28 августа", - распорядился глава региона.

В четверг пресс-служба ГУ МЧС республики сообщала, что площадь тления крупного природного пожара на территории Марий Эл составляет 16 га.

С 19 августа на территории Марий Эл введен режим ЧС регионального характера в лесах, установлен региональный уровень реагирования. Зонами ЧС определены Медведевский и Звениговский муниципальные районы. На базе Главного управления МЧС России по Марий Эл развернут оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Основные силы направлены на локализацию очагов пожара и защиту населенных пунктов Сосновый Бор, Студенка и Шап.