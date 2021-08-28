Резкое похолодание придет в Московский регион на следующей неделе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Похолодание на 5 градусов придет в Москву и Подмосковье 2 сентября. Температура днем будет опускаться до 14-16 градусов тепла, рассказала ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Понижение температуры примерно на 5 градусов прогнозируется 2 сентября. Ночью еще относительно тепло будет - 9-14 градусов, а днем уже 16-21 градус. 3 числа будет 14-19 даже. Потом, скорее всего, такой фон и останется", - сказала она.

По словам Макаровой, с 28 по 1 сентября включительно погода будет теплой. Температурный фон днем будет в диапазоне 21-26 градусов тепла.

"Теплая погода будет вплоть до конца календарного лета и даже 1 числа - 21-26 градусов. Аномалия составляет 4-5 градусов", - отметила метеоролог.