Больница Ярославля, в которой случился пожар, работает в штатном режиме

ТАСС, 28 августа. Ярославская больница №3, где вечером в пятницу произошло возгорание, работает в штатном режиме, подача электричества и кислорода не нарушена. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Подача электроэнергии и кислорода в больнице №3 не нарушена. [Работа больницы] идет в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

По данным региональных властей, 27 августа в 22:09 поступило сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3. Очаг задымления был расположен на 1 этаже. Рассматриваются различные версии случившегося. На данный момент очаг задымления ликвидирован.

В результате пожара погиб один человек, причина смерти не связана с возгоранием. На место происшествия по поручению руководителя региона оперативно выехали представители правительства области, МЧС и правоохранительных органов.