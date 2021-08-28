На Кубани за лето составили более 200 протоколов за навязывание услуг на курортах

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. Более 200 протоколов об административных нарушениях было составлено на курортах Краснодарского края с начала лета за навязывание услуг. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.

В апреле депутаты Законодательного собрания края внесли изменения в региональный закон об административных правонарушениях, установив штраф в размере 5 тыс. рублей в отношении "зазывал", навязывающих свои услуги.

"Особенно актуальным для Краснодарского края является пресечение навязчивого сервиса таксистов, фотографов, экскурсоводов. <…> За летний сезон составлено более 200 протоколов о нарушениях", - сказал Руппель. Он уточнил, что протоколы составлялись об административных правонарушениях.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в период курортного сезона на побережье ведут активную деятельность граждане, которые навязывают отдыхающим свои услуги, такие как фото с дикими животными, гадание. Привлекать к ответственности будут и тех, кто просит милостыню.