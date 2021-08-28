Земельные участки под строительство университетского кампуса передали ИНТЦ "Сириус"

СОЧИ, 28 августа. /ТАСС/. Правительство передало земельные участки фонду инновационного научно-технологического центра "Сириус" для строительства университетского кампуса, в том числе новых корпусов и общежитий. Об этом в субботу рассказал ТАСС ректор научно-технологического университета "Сириус" Роман Иванов.

23 августа председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в собственность фонда ИНТЦ "Сириус" передали ряд земельных участков.

"Земельные участки переданы в собственность фонда ИНТЦ "Сириус". Университет, как один из ключевых резидентов инновационного научно-технологического центра, планирует на этой территории строительство университетского кампуса. В частности - новых корпусов для размещения студентов и аспирантов, зданий для проживания научных сотрудников, преподавателей университета "Сириус" и представителей резидентов инновационного центра", - сказал Иванов.

Собеседник агентства отметил, что строительство кампуса является неотъемлемой частью программы развития первой в России федеральной территории Сириус. "Кампус станет пространством для совместной работы ученых мирового уровня и студентов университета, резидентов инновационного научно-технологического центра. Лабораториями и ресурсными центрами университета смогут пользоваться компании. Пространство кампуса будет интегрировано в федеральную территорию, открыто для жителей и гостей, он [кампус] станет одной из лучших и тиражируемых практик современной комфортной городской среды", - отметил ректор.

Именно на этой территории построят университетскую клинику, добавил Иванов. "Это следующий важный этап развития университета "Сириус". Здесь будут реализовывать совместные с университетом и другими резидентами центра научно-исследовательские проекты и образовательные программы, будут проводить клинические исследования лекарственных препаратов и медицинских изделий", - сказал руководитель вуза. Он отметил, что сотрудничество университета и клиники откроет возможности для создания качественно новых медицинских услуг для населения. В перспективе, по словам Иванова, это станет основой для продвижения региона как центра медицинского туризма.

Концепция кампуса разработана центром урбанистики университета "Сириус", отметил ректор. "Теперь мы приступаем к разработке проектно-сметной документации. Финансирование проекта будет в формате частно-государственного партнерства из средств федерального бюджета, федеральной территории и компаний-партнеров", - сказал Иванов.

Об университете

Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех" для студентов и молодых ученых. Задача университета - сформировать непрерывный образовательный и карьерный трек для талантливых школьников, студентов, ученых и специалистов. В 2020-2021 учебном году в университете "Сириус" прошли обучение 1,4 тыс. студентов, а до конца 2021 года количество обучающихся на сетевых программах вырастет до 4 тыс. человек. Осенью стартуют первые программы магистратуры и аспирантуры.