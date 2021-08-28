Ремонт московских дорог при подготовке к зиме выполнили на 70%

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ремонт столичных дорог в рамках подготовки к зиме выполнили на 70%. Все работы завершат в октябре, сообщил ТАСС в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В 2021 году запланирован ремонт около 2,8 тыс. объектов общей площадью свыше 23 млн кв. м, в настоящее время работы выполнены на 70%. Ремонт проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик. <…> Все работы по ремонту дорог в Москве будут завершены в октябре", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что одна из поставленных задач в рамках ремонтных работ - убрать колейность, которая образовалась из-за интенсивного движения и перепадов температуры и может стать причиной ДТП.

Так, уже отремонтировали участки Садового кольца, 1-й Тверской-Ямской улицы, ключевых вылетных магистралей - Ленинградского проспекта, Ленинградского, Варшавского, Каширского, Щелковского, Осташковского, Киевского и Новорязанского шоссе.

Работы продолжаются на более чем 130 объектах, в том числе участках Боровского шоссе, Волгоградского и Ленинского проспектов, улиц Красная Пресня, Липецкая и Широкая, Братеевском мосту.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что после завершения укладки асфальтобетонного покрытия нанесут осевые линии дорожной разметки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений. Спустя десять дней нанесут линии рядности, пешеходных переходов, стоп-линии, стрелы, дублирующие дорожные знаки и разметку остановок общественного транспорта.