В московских городских ветклиниках с начала лета приняли более 77 тыс. питомцев

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Более 77 тыс. животных привели к специалистам в городские ветеринарные клиники в Москве с начала лета, чаще всего питомцев приводили для проведения вакцинации от различных инфекций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

"Всего за лето в городских ветеринарных клиниках побывали более 77 тыс. питомцев. Из них около 42 тыс. собак и 34 тыс. котов и кошек. Кроме того, за ветеринарной помощью обращались владельцы кроликов, крыс, морских свинок, хомячков и попугаев. Чаще всего владельцы записывали своих четвероногих друзей к врачу общей практики - терапевту", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что за весь летний период за терапевтическими услугами обратились 33 тыс. владельцев животных. В числе самых востребованных услуг вне зависимости от сезона остается вакцинация против инфекционных заболеваний. За летний период столичные ветеринары вакцинировали более 36 тыс. питомцев.

В летний период владельцы также активно обращаются в клиники для оформления документов для перемещения домашних животных. С начала лета такие документы оформили для 11 тыс. питомцев. Для тех, кто по каким-то причинам не смог взять домашнее животное с собой в путешествие, в столице работают две зоогостиницы.

"Одна функционирует на базе Московской станции по борьбе с болезнями животных, вторая - на базе станции Юго-Западного округа. Этим летом порядка 140 владельцев домашних животных доверили своих питомцев сотрудникам гостиниц. При этом в числе постояльцев были не только кошки и собаки, но и попугаи, и кролики", - добавили в пресс-службе.

Там напомнили, что в столице работают 26 государственных ветеринарных клиник. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться на прием к ветеринару онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону: +7(495)612-04-25.