В московском офисе клиник РЖД "трудоустроился" российский робот-диагност

ПЕРМЬ, 28 августа. /ТАСС/. Робот от российского разработчика-резидента "Сколково" занимается подготовкой пациентов в московском офисе клиник "РЖД-Медицина". Он консультирует посетителей, а также проводит первичную диагностику, рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Робот проводит консультирование посетителей, отвечает на вопросы, а также делает первичную диагностику параметров, таких как пульс, рост, вес, уровень глюкозы и других показателей тела человека. Всего робот-диагност содержит семь устройств. На основе полученных показателей робот печатает рекомендацию о том, стоит ли посетителю обратиться к врачу", - рассказал собеседник агентства.

Разработчики уверяют, что робототехника позволит повысить эффективность работы медиков, так как измерение основных показателей тела человека занимает до 30% времени на приеме врача. В случае, если технология зарекомендует себя, то подобные роботы начнут работу в других клиниках сети. "Испытательный срок" у робота закончится в конце зимы 2022 года, после этого будет принято решение о дальнейших поставках.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". Компания является производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они "трудятся" в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.